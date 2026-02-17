MENOY

Νίκη: Η στατιστική μείωση του πληθωρισμού δεν χορταίνει την ελληνική οικογένεια

THESTIVAL TEAM

Πίσω από τα στοιχεία για μείωση του πληθωρισμού υπάρχει η πραγματικότητα των ανατιμήσεων, υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Νίκη και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση «για εγκατάλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών».

«Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο του 2026 αποκαλύπτουν τον εμπαιγμό των πολιτών. Πίσω από τον γενικό δείκτη του 2,5%, κρύβεται μια εφιαλτική πραγματικότητα στα είδη πρώτης ανάγκης: Μοσχάρι +25,4%, Καφές +17,7%, Φρούτα +11,8% και Ενοίκια +8,7%.

Η Νίκη επισημαίνει ότι η εκρηκτική ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αποθεώνει την ασυδοσία της αγοράς.

Το κράτος έχει μετατραπεί σε απλό παρατηρητή, αφήνοντας τα καρτέλ και τις μεγάλες αλυσίδες να κερδοσκοπούν ασύστολα πάνω στο πιάτο του Έλληνα.

Η εμμονή στην αυτορρύθμιση των αγορών απέτυχε παταγωδώς. Η εγκατάλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών και η αντικατάστασή τους με προσωρινά ψίχουλα (επιδόματα) προσβάλλει την αξιοπρέπεια του λαού μας.

Η συστηματική υπονόμευση της εγχώριας κτηνοτροφίας και γεωργίας μάς καθιστά έρμαια των εισαγωγών και των διεθνών διακυμάνσεων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

«Η οικονομία οφείλει να υπηρετεί την οικογένεια και όχι τους αριθμούς. Απαιτούμε ουσιαστικούς ελέγχους στην πηγή της κερδοσκοπίας, στήριξη του Έλληνα παραγωγού και ένα κράτος που θα προστατεύει το κοινωνικό συμφέρον έναντι των κερδών των λίγων.

Δεν συμβιβαζόμαστε με μια ευημερία που αφορά μόνο τους ισχυρούς, ενώ η ελληνική οικογένεια αδυνατεί να καλύψει τις βασικές της ανάγκες».

