Νίκη: Η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη θα έδινε ουσιαστικά μεγαλύτερη ανάσα σε όλους τους πολίτες

Κριτική στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ασκεί η «Νίκη» και υποστηρίζει πως «αυτά που ισχυρίζεται σχετικά με το όφελος από μια σημαντική προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη, προδίδουν άγνοια και ότι δίνει πολύ λιγότερα από όσα θα έδινε εάν μείωνε τον ΕΦΚ στη βενζίνη προσωρινά για 2 μήνες».

«Ενημερώνουμε λοιπόν τον κ. υπουργό ότι: μειώνοντας τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη από τα 0,70 ευρώ το λίτρο -που βρίσκεται σήμερα από την εποχή του πρώτου μνημονίου, το 2010- στα 0,359 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα το ελάχιστο επιτρεπτό όριο βάσει της Κοινοτικής Νομοθεσίας, δεν παραβιάζεις την νομοθεσία αυτήν, αλλά κινείσαι μέσα στο πλαίσιό της, ωφελώντας ταυτόχρονα τους πολίτες που πλήττονται οικονομικά από την ακρίβεια. Ο ισχυρισμός του κ. Πιερρακάκη ότι με την πρόταση για μείωση του ΕΦΚ κατά 0,341 ευρώ το λίτρο παραβιάζεται η Κοινοτική Νομοθεσία, αποδεικνύει την άγνοιά του για το τι ακριβώς προβλέπει η εν λόγω νομοθεσία. Περαιτέρω, αν στη μείωση του ΕΦΚ στη βενζίνη κατά 0,341 ευρώ το λίτρο συνυπολογιστεί και ο αναλογών ΦΠΑ 24%, τότε η τελική μείωση της τιμής στην αντλία θα είναι τουλάχιστον 0,42 ευρώ το λίτρο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα προκύψει δηλαδή ένα όφελος τεράστιας μείωσης στην τελική τιμή της βενζίνης για όλους τους πολίτες», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Με αυτά που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός, θα προκύψει όφελος 0,36 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο και όχι για όλους τους πολίτες. Ειδικά δε για όσους δεν πάρουν την ψηφιακή κάρτα και ζητήσουν την κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους, το όφελος θα είναι το πολύ 0,30 ευρώ το λίτρο.

Ο ισχυρισμός λοιπόν του υπουργού ότι τα 0,30-0,36 ευρώ ελάφρυνση που δίνει, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα έδινε αν μείωνε τον ΕΦΚ, δείχνει, εκτός του ότι αγνοεί την Κοινοτική Νομοθεσία, και ότι δεν έχει συνυπολογίσει και τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ποσό της μείωσης του ΕΦΚ. Δείχνει δηλαδή ότι έχει κάνει λανθασμένους μαθηματικούς λογαριασμούς για να στηρίξει το αφήγημά του.

Τα συμπεράσματα εν τέλει είναι δύο: ότι ο υπουργός χρειάζεται μια επανάληψη σε ορισμένα κεφάλαια των μαθηματικών αλλά και σε θέματα Κοινοτικής Νομοθεσίας, ότι ο υπουργός δίνει πολύ λιγότερα από όσα θα έδινε εάν μείωνε τον ΕΦΚ στη βενζίνη προσωρινά για 2 μήνες. Αν μάλιστα μείωνε και τον ΦΠΑ στη βενζίνη από το 24% στο 13% προσωρινά για δύο μήνες, τότε η ελάφρυνση για τους πολίτες θα ξεπερνούσε τα 0,50 ευρώ το λίτρο», καταλήγει η ανακοίνωση.