ΠΟΛΙΤΙΚΗ

"Νίκη": Η κυβέρνηση να δώσει άμεσες και δραστικές λύσεις στην εκκαθάριση των οφειλών προς τους ιδιώτες

|
THESTIVAL TEAM

Να εκκαθαρίσει άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προκειμένου να δοθεί ανάσα στην αγορά, ζητά από την κυβέρνηση με ανακοίνωση της η ”Νίκη”.

«Η κυβέρνηση, αδυνατώντας να βρει λύση για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους ιδιώτες, υιοθετεί την προσφιλή τακτική της: τη σύσταση επιτροπής με ορίζοντα το 2026, απλά και μόνο για να καταγράψει ένα πρόβλημα παλιό και γνωστό.

Το Δημόσιο στερεί ρευστότητα από τους ιδιώτες οδηγώντας τους σε περαιτέρω υπερχρέωση την στιγμή που το ιδιωτικό χρέος ξεπερνάει το θηριώδες ποσό των 394,85 δισ. ευρώ. Στα 4,12 δισ. ευρώ τα ”φέσια” του Δημοσίου τον Αύγουστο, στα 3,77 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι αμείλικτα και τεκμηριώνουν την πλήρη αποτυχία:

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτοξεύτηκε στα 4,12 δισ. ευρώ τον Αύγουστο ενώ το Σεπτέμβριο σε 3,77 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 717 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 που ήταν 3,04 δισ. ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, οι οφειλές προς τα δημόσια νοσοκομεία εκτινάχθηκαν σε 1,66 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες, τα χρέη προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφθασαν τα 205 εκατ. ευρώ κυρίως προς ιδιώτες που συμμετείχαν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ”Νίκη” και καταλήγει.

«Παρά τον δανεισμό 7,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας το 2017, για την εξόφλησή τους, η μείωση του χρέους έφτασε μόλις το 45% -καθώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές συσσωρεύονται συνεχώς- οπότε άλλη μία ”μνημονιακή συνέπεια” παραμένει.

Ως Νίκη, καλούμε την κυβέρνηση για άμεση εκκαθάριση και δραστικές λύσεις, αντί για επιτροπές που θα συνεδριάζουν άσκοπα για μήνες, δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από την ήδη ασθμαίνουσα αγορά.

ΝΙΚΗ

