“Νίκη”: Η ενεργειακή ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής

«Βαθιά ανησυχία» για την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα εκφράζει με ανακοίνωσή της η «Νίκη», καταλογίζει στην κυβέρνηση εσφαλμένες πολιτικές και προτείνει, μεταξύ άλλων, την «επανεθνικοποίηση των στρατηγικών ενεργειακών τομέων» «την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών» και «την επένδυση σε εγχώριο ενεργειακό μίγμα».

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι τιμές ρεύματος αυξήθηκαν κατά 52% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ η μέση τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 112,25 ευρώ ανά MWh.

Πρόκειται για τη τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο, η οποία πλήττει βάναυσα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ήδη δοκιμάζονται από τη φορολογική αφαίμαξη, την ακρίβεια στα βασικά αγαθά και τα ενοίκια που έχουν εκτοξευθεί», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «Νίκη» και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να αποδώσει την αύξηση στις “καιρικές συνθήκες” και στη “νηνεμία” των ανεμογεννητριών. Όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο βαθιά και πολιτική.

Η Ελλάδα, αντί να θωρακίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και να αξιοποιήσει τα εθνικά της αποθέματα, παραμένει εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και από ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό χρηματιστήριο που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια – κοινωνικό αγαθό – σε πεδίο κερδοσκοπίας των ολιγοπωλίων.

Η πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που συνειδητά παρέδωσε τον ενεργειακό τομέα σε ιδιωτικά συμφέροντα, έχει οδηγήσει στην ασφυξία εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Οι “μεταρρυθμίσεις” της, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως “απελευθέρωση της αγοράς”, έγιναν στην πράξη αλυσίδες για τον Έλληνα καταναλωτή.

Η Νίκη καταγγέλλει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα και υποδομή εθνικής ασφάλειας.

Απαιτούμε:

Την αναθεώρηση του μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που συνδέει την τιμή του ρεύματος με το φυσικό αέριο.

Την επανεθνικοποίηση των στρατηγικών ενεργειακών τομέων.

Την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από τις αυθαίρετες αυξήσεις των προμηθευτών.

Την επένδυση της Ελλάδος σε ένα εγχώριο ενεργειακό μίγμα, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενεργειακοί πόροι, χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβάνοντας τους λιγνίτες και γαιάνθρακες του σήμερα, τους υδρογονάνθρακες του αύριο, την υδροηλεκτρική ενέργεια, και όλες τις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), με γνώμονα πάνω απ’ όλα, το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον της χώρας μας».