Νέοι διάλογοι της Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο, πότε θα τον πληρώσουμε;”

Νέοι διάλογοι της Φωτεινής Αραμπατζή με τον Δημήτρη Μελά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι οποίοι περιέχονται στη δικογραφία της Eυρωπαϊκής Eισαγγελίας.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει αμελλητί στη Βουλή τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους της βουλευτού με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασιστεί αν η κυρία Αραμπατζή θα οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Η ίδια η βουλευτής Σερρών, νωρίτερα σήμερα, έθεσε εαυτόν σε διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής και ζήτησε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Οι διάλογοι είναι από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η κυρία Αραμπατζή με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, το 2021, όταν η ίδια βρισκόταν στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνομιλία στις 16/11/2021 διάρκειας 189 δευτερολέπτων

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έλα Φωτεινή μου. Καλημέρα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Καλημέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Τι να κάνω; Διαλυμένος είμαι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Το ξέρω, καταλαβαίνω.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εντελώς (ακατάληπτο περιεχόμενο).

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι, ναι. Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Παπάρες.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έρχονται όλα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Αχ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Στο κο. Στο σημείο μηδέν. Ντάξει, αγωνία φοβερή Φωτεινή και ντάξει, τρέχω γω να μαζέψω τώρα τα αμάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Χμ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Αλλά το κάθε τι, όταν δεν γίνεται στο χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Κι όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ακριβώς. Και με τον τρόπο που πρέπει. Εε, χάνει και το, την σημασία του, δηλαδή τώρα να σου.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Φυσικά.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Δώσω γω αντηλιακό όταν έχεις καεί.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Τι το κάνω;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έχω καεί, ντάξει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, αλλά οι πολιτικοί γι’ αυτό ήμαστε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Γιατί εσείς είστε οι τεχνοκράτες.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Σωστά.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Και υλ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Σωστά.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Και υλοποιείται κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έτσι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Αν συμφωνούμε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ακριβώς.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Κι αν έχουμε συνεννοηθεί.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ακριβώς.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Τέλος πάντων.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Αυτό.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Δημήτρη;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Πες μου Φωτεινή μου.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Πριν αρχίσει η πληρωμή των ααα. Πως των λένε; Των αα.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Βιολογικ;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Καπνάδων.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Α, καπνά, καπνά.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Όχι, όχι, των Καπνάδων.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Πριν αρχίσει η ΚΥΑ, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, θέλω.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Λες για το Ντεμίνιμις τώρα;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Όχι Ντεμίνιμις, αυτό που δώσαμε το Κοβιντόμετρο.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Αυτό ναι. Ντεμίνιμις στο στέλνω, ναι, ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, έντεκα κόμμα οκτώ, έντεκα κόμμα τρία που είναι.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι, ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Θέλω το, σε παρακαλώ, το αρχείο των Σερρών, όνομα, τηλέφωνο και αριθμό έκτασης. Απ’ την αρχή, στην αρχή.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εε, αυτό τώρα είναι με, με δήλωση δεν είναι αυτό;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Αυτό κοίταξε, ε θα, πριν κάνουμε τη δήλωση. Ξέρουμε τι λες στις Σέρρες, ποιοι καλλιεργούν,

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή, πενήντα στρέμματα, κινητό τάδε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Οκέι, εντάξει από.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Όχι αυτό που δηλ. Εγώ ξέρω, πενήντα στρέμματα, ε, ε, πέντε εννιά σαράντα πέντε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Οκέι, εντάξει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Τεσσεράμισι χιλιάδες.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Α, απλά λέω, αυτοί είναι με δήλωση, έτσι, σε πλατφόρμα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, βέβαια.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Αφού είναι κόβιντ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, η πλατφόρμα θα γίνει μετά, μόλις υπογραφεί η ΚΥΑ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι, ναι, ναι. Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Εγώ το θέλω από τώρα. Όταν θα βγει η ΚΥΑ κι η πληρωμή κι αυτά, μιλάμε από τότε για, αλλά τότε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Θέλεις το αρχείο με τους Καπνάδες.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Καπνάδες των Σερρών, ναι.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ωραία, ντάξει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Γιατί είναι αρκετοί κιόλας.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ντάξει Φωτεινή μου.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ντάξει;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έγινε.

Στη συνέχεια της ίδιας συνομιλίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Θα μου το στείλεις εσύ; Ναι;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι, ναι, ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Άντε ρε Δημήτρη.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Φιλιά πολλά.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Καλή δύναμη.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Καλή σου μέρα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Και τον τέτοιον μη μου.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Όχι, όχι, τον έχω ως.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο το α, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Δεν τον έχω. Τον … δεν τον έχω ξεχάσει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Πότε θα τον πληρώσουμε; Να μου. Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοκτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι, μέχρι η, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοκτώ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Κοίταξε. Θα σου στείλω λίγο, το τηλέφωνό του.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, ωραία.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι, στείλ’ το μου.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ωραία. Από μένα. ’Ντάξει;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ωραία, ωραία. Ναι, βέβαια.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Έγινε. Άντε.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εύκολα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Φιλιά. Σ’ ευχαριστώ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έγινε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Γεια.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Άντε γεια, γεια, γεια.

Σε άλλη συνομιλία των δύο αναφέρονται:

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Πες.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Έχω δύο θέματα.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έλα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Το ένα είναι, μάλλον έχω πολλά θέματα, πάμε σ’ αυτά τα επείγοντα.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι που είχαμε πει ότι θααα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Τι θα βγει;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Τις πρώτες μέρες το γράφω. Δεκαπέντε είχε αυτός υπόλοιπο από ό,τι θυμάμαι. Όχι δεκαπέντε ή δεκαοχτώ; Δεκαπέντε νομίζω. Τέλος πάντων. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει, γιατί και τα δύο θα πληρωθούν αυτά.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Σίγουρα έτσι;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι ναι ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ξέρεις γιατί; Γιατί ήρθε κάποιος,

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: … πως τον λένε;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Όχι, όχι. … … .

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ε … ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ήρθε κάποιος εεε από καραμανλικό στέλεχος,

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: να μας πει στο γραφείο βοηθήστε τον …, θέλω να

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Έλααα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνομιλίας λέγονται τα εξής:

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Εκείνο που ξέρω είναι ότι εικοσιμία Σεπτεμβρίου, έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και επτά δέκατου του είκοσι έλεγχο. Τους πήρανε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Μχη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Που βρίσκονται αυτοί;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Βρίσκονται Αγγίστα Σερρών.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούριο.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός είναι και πρόεδρος, εεε ήταν εν πάση περιπτώσει και πρόεδρος της κοινότητας.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ναι.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εεε, δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει Φωτεινή είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι λέει εφτά δέκατου μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο και ήμουν χειρουργημένος. Και λέω (ακατάληπτο) γιατί δεν είπες τίποτα;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Τώρα σου στέλνω τα τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθείς άπαξ και του έχουν βγάλει έλεγχο είναι καραμπινάτο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια αν αν του είναι χρήσιμο να πάρει κάποια παράταση. Του είναι και επίσης ε να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι ναι, γίνεται.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ωραία, σου έχω στείλει στο μέιλ στοοο μη στοοο

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Στο τζιμέιλ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Στο μήνυμά σου τα ΑΦΜ.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ωραία, ωραία, ντάξει. Θα πάρω εγώ τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Να κάνω και μια άλλη ερώτηση προσωπική.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι, βέβαια.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Έρχεσαι στο Υπουργείο και ποτέ δεν έχεις έρθει.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Φωτεινή μου ξέρεις πόσο ήμασταν χθες; Τρεισήμισι ώρες. Δηλαδή έφυγα και είχα τρία ραντεβού που με περίμενε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ααα δεν το είπα για χθες. Έβγαλα λαγό. (γέλια) Ήσουν και χθες;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Α δεν έχω έρθει ξανά. Γι’ αυτό. Δεν έχω έρθει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Τι λέγατε χθες και συναντηθήκατε;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ε τίποτα προσπαθούμε να καταλήξουμε κάπου με την κατανομή των βοσκοτόπων, των δημόσιων, με την απόφαση που πρέπει να παρθεί. Αλλά με πολύ κόπο και δεν καταλήξαμε και τώρα μια η ώρα, ξαναρχόμαστε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Εεε, ποιοι ήσασταν; Ο υπουργός, εσύ;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Εεε εγώ, το π η διοίκηση τέλος πάντων. Ο … και ο … και ο υπουργός, ο … και ο … .

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Αυτό επηρεάζει και τις Σέρρες;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ξαναπες.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Επηρεάζει και τις Σέρρες;

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Είναι η δημόσια, ε πρέπει να παρθεί μια απόφαση που ουσιαστικά τοοο, το κομβικό κομμάτι της όλης υπόθεσης είναι η Κρήτη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Α οκέι.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Πόσα θα χάσει. Ε πρέπει να παρθεί όμως μια απόφαση που εξορθολογίζει λίγο τα πράγματα και εκεί πέρα έχουμε κάποιες ε τριβές.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ζυμώσεις.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Ωραία. Α.

ΜΕΛΑΣ Δημήτριος: Από τη μια θέλει ο υπουργός, αλλά απ’ την άλλη δεν το παίρνει απόφαση.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Δημήτρη μου.

