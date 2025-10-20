MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα του υπουργείου Μετανάστευσης: “Αποχωρήστε οικειοθελώς”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενημερωτικό έντυπο που θα εξηγεί αναλυτικά τις επιλογές και τις νομικές συνέπειες για όσους εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα πρόκειται να διανεμηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το έντυπο θα χορηγείται σε όσους βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, καθώς και σε όσους προσέρχονται στις υπηρεσίες Ασύλου για να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το φυλλάδιο θα συνοδεύει το υπόλοιπο ενημερωτικό υλικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία και θα περιλαμβάνει σαφή ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της παράνομης διαμονής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εντύπου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών ότι η αίτηση ασύλου τους θα εξεταστεί με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και δεν πληρούν τα κριτήρια διεθνούς προστασίας:

  • το αίτημά τους θα απορριφθεί,
  • θα επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες,
  • και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, με ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι ο μόνος τρόπος αποφυγής των κυρώσεων είναι η οικειοθελής αποχώρηση από την Ελλάδα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τυχόν βίαιη συμπεριφορά εντός των δομών φιλοξενίας θα οδηγήσει σε άμεση απόρριψη του αιτήματος ασύλου, καθώς θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Υπουργείο Μετανάστευσης

