Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα για την ακρίβεια – Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά πριν το Πάσχα

Η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η αδυναμία προσδιορισμού του τέλους των συγκρούσεων χτυπά πολλαπλά καμπανάκια στην κυβέρνηση για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο είναι συνεχείς και επί τάπητος έχουν τεθεί διάφορα σενάρια αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο εισόδημα των πολιτών και ενός νέου ράλι των τιμών. Την Τετάρτη ξεκινά η εφαρμογή των μέτρων σε καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ ήδη γίνεται προετοιμασία για νέες παρεμβάσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών και του κ. Χατζηδάκη.

Δώδεκα ημέρες πριν το Πάσχα υπάρχει αγωνία για την εξέλιξη των τιμών, ειδικά σε προϊόντα που αφορούν το εορταστικό τραπέζι και γι’ αυτό θα ξεκινήσουν άμεσα εντατικοί έλεγχοι στην αγορά, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Ενέργειας και Οικονομικών καθώς «η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι ζήτημα ενός υπουργείου», όπως σημειώνουν συνεργάτες του, έχοντας ζητήσει αυστηρή εποπτεία της αγοράς και ετοιμότητα για παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Μία νέα πληθωριστική κρίση αποτελεί τον μεγαλύτερο εφιάλτη της κυβέρνησης, αφού όπως αναγνωρίζουν στελέχη της θα στοιχίσει πολιτικά. «Η κρίση είναι εξωγενής και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου είναι παγκόσμιες, όμως αν οι πολίτες δουν το εισόδημα τους να μειώνεται δεν θα τα βάλουν με τον Τραμπ, αλλά μαζί μας», όπως σημειώνει στο iefimerida.gr αρμόδιο στέλεχος.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ο κ. Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει εδώ και καιρό την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως τη νούμερο ένα προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, αλλά διευκρινίζουν ότι «όπως δεν κρύβουμε τα λόγια μας για το ζήτημα αυτό, δεν θα τάξουμε ποτέ στους πολίτες κάτι το οποίο δεν μπορεί να δοθεί».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις παράγοντες που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη για το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν. Πρώτον, η διάρκεια του πολέμου και κατ’ επέκταση της κρίσης, δεύτερον, το πλήρες εύρος των επιπτώσεων και τρίτον το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιστρέψει η κανονικότητα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι εξαιτίας του πολέμου καθημερινά καταγράφονται απώλειες «σε κρίσιμες υποδομές, στην παγκόσμια οικονομία, στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και τελικά στο κόστος ζωής των πολιτών», όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο Star forum. Και έσπευσε να τονίσει πως «αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε κανένας πολίτης, καμία επιχείρηση και καμία περιοχή της χώρας να μη μείνει απροστάτευτη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει προσομοιώσεις για το κόστος των μέτρων που θα χρειαστούν ανάλογα τις εξελίξεις των επόμενων μηνών. «Ακόμη και στα δύσκολα σενάρια, κανείς δεν θα κληθεί να σηκώσει μόνος του το βάρος. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες», όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική και μπορεί να σηκώσει το βάρος των απαραίτητων παρεμβάσεων.