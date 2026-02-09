Νέα δημοσκόπηση: Πρώτη με… double score η ΝΔ, πόσοι “βλέπουν” θετικά ένα πιθανό κόμμα του Παύλου Ντε Γκρες

Η Interview πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα, όπως τη γνώμη του κόσμου για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, να ασχοληθεί με την πολιτική.

Πιο αναλυτικά, αν γίνονταν αύριο εκλογές, εννέα κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και με διαφορά 17,9 μονάδων από τον δεύτερο, που θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Επίσης, οι πολίτες στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική απάντησαν τα εξής:

23% – θετικά/ μάλλον θετικά

63% – αρνητικά/ μάλλον αρνητικά

14% – δεν ξέρω/ δεν απαντώ

Καρυστιανού και Τσίπρας

Η δημοσκόπηση της Interview, που αναπαρήγαγε ο ΑΝΤ1, περιείχε ερωτήματα και για τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ πιθανό – 11,8%

Αρκετά πιθανό – 9%

Λίγο πιθανό – 10,7%

Καθόλου πιθανό – 65,8%

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες απάντησαν: