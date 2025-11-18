Νέα Αριστερά: Σκάνδαλο με τις εργατικές κατοικίες – Η κυβέρνηση αφήνει 40.000 σπίτια στο έλεος των funds

«Το σημερινό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών για τους παράνομους πλειστηριασμούς εργατικών κατοικιών αποκαλύπτει ένα μείζον σκάνδαλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, πάνω από 40.000 εργατικές κατοικίες έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος των τραπεζών και των funds και κινδυνεύουν από παράνομους πλειστηριασμούς, ενώ η ΔΥΠΑ δεν κάνει το παραμικρό για να υπερασπιστεί ούτε τους δικαιούχους ούτε τη δική της περιουσία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Επίσης σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ΔΥΠΑ δεν παρεμβαίνει παραβιάζοντας ευθέως νόμους και αποφάσεις του Αρείου Πάγου που απαγορεύουν την κατάσχεση κατοικιών του πρώην ΟΕΚ. Έτσι, όχι μόνο αφήνει τους δικαιούχους απροστάτευτους, αλλά επιτρέπει να εκποιείται δημόσια περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», σημειώνει και συνεχίζει:

«Η κυβέρνηση, λοιπόν, όχι μόνο έχει αφήσει απροστάτευτους χιλιάδες δικαιούχους που απέκτησαν σπίτι με τα δικά τους ασφαλιστικά χρήματα, αλλά και επιτρέπει να εκπλειστηριάζεται δημόσια περιουσία, αξίας τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ, προς όφελος τραπεζών και funds. Και όλα αυτά την ώρα που η στεγαστική κρίση έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, με νέα ζευγάρια, εργαζόμενους, ανέργους και ευάλωτα νοικοκυριά να πληρώνουν δυσθεώρητα ενοίκια, να απειλούνται με έξωση και να υφίστανται διακοπές ρεύματος και νερού».

«Απαιτούμε άμεση αναστολή όλων των διαδικασιών πλειστηριασμού εργατικών κατοικιών και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. Η κοινωνική κατοικία δεν είναι λάφυρο τραπεζών και funds», καταλήγει η Νέα Αριστερά.