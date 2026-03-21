Νέα Αριστερά: Προσήχθησαν μέλη της νεολαίας του κόμματος-Ανάρτησαν αντιπολεμικό πανό

Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη της Νεολαίας Νέας Αριστεράς ανάρτησαν αντιπολεμικό πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο. Τα άτομα κρατήθηκαν με σκοπό να μεταφερθούν στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο Facebook: “μέλη της Νεολαία Νέας Αριστεράς άνοιξαν πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στην πόλη με αντιπολεμικό μήνυμα για τον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου στο Ιράν. Για αυτό τον λόγο κρατούνται τώρα από την Αστυνομία με σκοπό να προσαχθούν στην Ασφάλεια”.

“Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο”, τόνισε.