MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης. Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026).

Δημήτρης Τζανακόπουλος Νέα Αριστερά Πέτη Πέρκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Απών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ο Μητσοτάκης λόγω φορτωμένου προγράμματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 40χρονου που διέρρηξε 10 καταστήματα μέσα σε 3 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ιράκ: Εκατοντάδες αλλοδαποί, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, έχουν μεταφερθεί από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας κατά ΕΡΤ: Ήταν ντροπή αυτό που έκαναν – Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη δική μου γνώμη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ομιλία του Σωτήρη Κούβελα για το παρόν και το μέλλον

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;