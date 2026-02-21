Νέα Αριστερά: Να σταματήσει η κυβέρνηση να προβάλλει τα ναυάγια ως “τυχαίες” τραγωδίες

«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικού, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά. Η επανάληψή τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη-Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνει και καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες “αναμενόμενες” και “τυχαίες” τραγωδίες» και «να μην προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε “διακινητές”, επιλεγμένους στο σωρό».

«Η “εξαφάνιση” της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις. Ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ