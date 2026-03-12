MENOY

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξανανοίγει – Μόνος δρόμος η σύσταση προανακριτικής επιτροπής

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το «έγγραφο Βάρρα» σχολιάζει το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς τονίζοντας πώς «με μια ανακοίνωση 31 λέξεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταρρίπτεται στο σύνολό της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η ανακοίνωση είναι σαφής. Το έγγραφο Βάρρα, έφτασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε. Ο κ. Βορίδης ήταν ενήμερος για την εκρηκτική αύξηση των βασικών δεικτών για τους βοσκοτόπους κι ας λέει σήμερα οτι δεν είχε “επισκοπήσει”», σημειώνει η Νέα Αριστερά και καταλήγει: «Η υπόθεση ξανανοίγει. Μόνος δρόμος η σύσταση προανακριτικής επιτροπής».

Νέα Αριστερά

