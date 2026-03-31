Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα νέα Πρόεδρος της Κ.Ο μετά την παραίτηση Χαρίτση

Η Βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα είναι στο εξής η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, μετά από την παραίτηση από το αξίωμα του Αλέξη Χαρίτση.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, η οποία κύλησε σε καλό κλίμα και με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα, ως δηλωτική της διάθεσης της πλειοψηφίας των μελών της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η οποία τάσσεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών.

Σημειωτέον ότι η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς αποτελεί μειοψηφικό ρεύμα στο κόμμα, όπου την πλειοψηφία διατηρεί η πλευρά του νέου Προέδρου, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία προκρίνει μια ριζοσπαστική, αριστερόστροφη γραμμή.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

