MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Fake News από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για διασπορά fake news κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέσω του Παρατηρητηρίου της, εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο “τα Fake News του ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025”.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται-σύμφωνα με τη ΝΔ- περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.

Και σημειώνει: «Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.

Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Η ΝΔ υπογραμμίζει επίσης ότι «ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση.

Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.

Και καταλήγει: «Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».

Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Παρασκευαΐδης για τα περί “συγκυβέρνησης με τη δικτατορία”: Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Εκουαδόρ: Η Μις Υφήλιος κατέρρευσε την στιγμή που βρισκόταν πάω σε άρμα σε φεστιβάλ – Δείτε το βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 50 λεπτά πριν

2η ΥΠΕ για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη: Ερωτηματικά για τη διαχείριση του περιστατικού – Διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε με δάκρυα στον αέρα τον θάνατο της μητέρας του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χαλκιδική: Καταδικάστηκε πρώην δήμαρχος για απιστία – Δεν διεκδίκησε δημοτικές εκτάσεις “φιλέτο” από καταπατητές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βιολάντα: “Με έβαλαν να εγκαταστήσω γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός” αποκάλυψε ο υδραυλικός του εργοστασίου