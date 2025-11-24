ΝΔ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών στις 59 περιφέρειες – Ποιοι εκλέχτηκαν στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν χθες οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας.

Πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της Παράταξης κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026.

Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος, εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες).

Ακολουθεί ο κατάλογος των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΜΑΥΡΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ)

ΑΡΤΑΣ – ΚΟΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΧΑΪΑΣ – ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΛΥΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΣΑΚΗΣ)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)

ΕΒΡΟΥ – ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)

ΕΥΒΟΙΑΣ – ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ – ΠΑΛΥΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ – ΚΑΠΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ – ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ – ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ – ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ – ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕΛΛΗΣ – ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)

ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)

ΣΑΜΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ – ΑΤΖΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΗ)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ – ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΙΟΥ – ΜΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΟΥΛΑ)