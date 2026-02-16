Νατσιός για Καρυστιανού: Αν θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς

Για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, λέγοντας «αν θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Mega «αν θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία», σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων μεταξύ της κυρίας Καρυστιανού και της Νίκης. «Ταυτίζονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού με τη Νίκη», ανέφερε, για να προσθέσει με έμφαση ότι το κόμμα του έχει διατυπώσει αυτές τις θέσεις εδώ και χρόνια: «εμείς είμαστε παλαιότεροι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κ. Νατσιός επανέλαβε ότι οι θέσεις της Νίκης σε ζητήματα όπως η Τουρκία και οι αμβλώσεις δεν είναι πρόσφατες, λέγοντας «εμείς τις θέσεις αυτές (σ.σ. για την Τουρκία και τις αμβλώσεις) τις πρεσβεύουμε 6-7 χρόνια. Εμάς πλησιάζει κάποιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε».

Αν και δεν προχώρησε σε ξεκάθαρη τοποθέτηση για πιθανή συνεργασία με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει πλήρη εικόνα. Όπως είπε, «όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε. Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα».

Ο πρόεδρος της Νίκης στάθηκε και στη μέχρι τώρα πορεία του κόμματος στη Βουλή, τονίζοντας «εμείς έχουμε κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξουμε τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας». Παράλληλα, εξέφρασε τον σεβασμό του προς τη Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι «την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο».

Τέλος, διευκρίνισε πως δεν έχει υπάρξει καμία παρασκηνιακή κίνηση ή επαφή, εξηγώντας ότι «δεν έχουμε κάνει κάποια βολιδοσκόπηση, δεν το σκεφτήκαμε γιατί κάνει τον δίκαιο αγώνα της για τα Τέμπη. Από σεβασμό δεν πλησιάζαμε».