Νατσιός: Χωρίς γεωργία δεν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα μας – Πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας

Την ανάγκη να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας επεσήμανε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, σε κομματική εκδήλωση για τα προβλήματα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, σήμερα, στην κοινότητα Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης.

«Παρακολουθούμε τα προβλήματα, στηρίζουμε, βοηθούμε όσο μπορούμε τον αγροτικό τομέα και το κράτος, επιτέλους, πρέπει να σοβαρευτεί, στις δύσκολες στιγμές που έρχονται, να στηριχθεί πάση θυσία ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας για να υπάρχει στην Ελλάδα επισιτιστική ασφάλεια» δήλωσε ο κ. Νατσιός και συνέχισε:

«Το λέω και το ξαναλέω: η γεωργία είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς τη γεωργία δεν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα μας. Η “Νίκη” στηρίζει όσο μπορεί τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις για αυτό το θέμα, να καταργηθεί, θα έλεγα, το κλειστό επάγγελμα που λέγεται υπαίθρια αγορά, να μπορούν όλοι οι παραγωγοί να πηγαίνουν να πωλούν τα προϊόντα τους. Να μην υπάρχουν οι μεσάζοντες και τα καρτέλ τα οποία εκτινάσσουν τις τιμές και βεβαίως να μειωθούν οι τιμές στα αγροτοεφόδια, όπως είναι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Να πέσουν οι τιμές και στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες μας. Υπάρχουν μέτρα. Τα έχει καταθέσει η “Νίκη” και ο ίδιος προσωπικά στη Βουλή. Αυτό που απομένει, η υλοποίησή τους από μια κυβέρνηση, η οποία δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ψήφισαν 174.813 για εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η μεγάλη συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές δείχνει πως ο παλμός των δημοκρατικών πολιτών χτυπά δυνατά στο ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό, 910 επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ με 15000 νέες θέσεις εργασίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Ο Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Κοινότητες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός προκάλεσε τροχαίο με τραυματισμό και είπε ψέματα για το πώς έγινε το ατύχημα