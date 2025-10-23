MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να διαβιβαστεί η κατάθεση Π. Τυχεροπούλου στον εισαγγελέα, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίτημα, να διαβιβαστούν στην εισαγγελία, τα πρακτικά της σημερινής κατάθεσης της υπαλλήλου και πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης ‘Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν-βάσει των άρθρων 38 και 39 του κώδικα ποινικής δικονομίας- τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, επειδή απειλείται η ζωή της.

«Η μάρτυρας διατύπωσε φόβους για τη ζωή της. Από την κατάθεση της και όλα όσα ανέφερε για απειλές που έχει δεχθεί για τη ζωή της προκύπτει ότι είναι στόχος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος , απάντησε όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και όλα θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Η παχυσαρκία επηρεάζει τη γονιμότητα – Τι δείχνουν μελέτες

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μάρκο Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Ηρακλής από την ΑΕΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Ο λαός να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”