Ν. Παππάς στη Βουλή: Αντιδράτε στην πολιτική ταπείνωση Μητσοτάκη – Θα δώσει εντολή ο κ. Μητσοτάκης να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών;

Σκληρή κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του άσκησε ο Νίκος Παππάς κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας σχετικά με την κυβερνητική τροπολογία για την απαγόρευση συγκεντρώσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται από δειλία και πολιτική εκδικητικότητα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναδεικνύοντας στη συνέχεια τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα της ρύθμισης. «Σήμερα δεν κρίνουμε απλώς μια χωροταξική ρύθμιση, αλλά αν η Βουλή θα νομιμοποιήσει τη φίμωση ενός δημόσιου χώρου, χώρου μνήμης και δημοκρατικής έκφρασης», συμπλήρωσε. Όπως είπε, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί «να επιβάλει γενική και μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων, κατά παράβαση του άρθρου 11 του Συντάγματος, που επιτρέπει απαγορεύσεις μόνο κατ’ εξαίρεση και προσωρινά».

Επεσήμανε δε ότι η τροπολογία αυτή «δεν έρχεται εν κενώ, αλλά ως απάντηση στην πολιτική ταπείνωση που υπέστη ο πρωθυπουργός από τον απεργό πείνας πατέρα του θύματος των Τεμπών […] Ας μη γελιόμαστε, αυτή είναι μια πράξη εκδίκησης, όχι νομοθέτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παππάς υπενθύμισε επίσης την υποκριτική στάση της Ν.Δ. το 2018, λέγοντας: «Τότε που ακροδεξιοί της Χρυσής Αυγής έκαναν “ντου” στη Βουλή, η Ν.Δ. δεν κατήγγειλε την προσβολή του μνημείου ή του Κοινοβουλίου. Ζήτησε παραιτήσεις υπουργών. Και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ενδύεται τον μανδύα του προστάτη του μνημείου. Αυτός είναι ο ηθικός ξεπεσμός.»

Κλείνοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έθεσε ένα ευθύ ερώτημα στον πρωθυπουργό: «Αν αυτή η τροπολογία γίνει νόμος του κράτους, θα δώσει εντολή να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από την πλατεία Συντάγματος; Τολμά να το κάνει; Θα το εφαρμόσει;»

«Όσοι υπερψηφίσουν αυτή την τροπολογία και ισχυριστούν ψευδώς ότι είναι συνταγματική, ας γνωρίζουν πως βρίσκονται ενώπιον μιας νέας πολιτικής συντριβής του ίδιου του κ. Μητσοτάκη», κατέληξε.