Ν. Μηταράκης: Καμία εμπλοκή “ούτε άμεση ούτε έμμεση” με το όποιο θέμα έχει προκύψει με κτηνοτρόφο από τη Χίο

Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης τονίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, “ούτε άμεση ούτε έμμεση” με το όποιο θέμα έχει προκύψει με κτηνοτρόφο από τη Χίο, στον απόηχο της τελευταίας δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε την Παρασκευή στη Βουλή.

Αναλυτικά, αναφέρει σε δήλωση του: “Με έκπληξη διάβασα την δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι έχει συμβεί;

Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ.

Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία.

Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία.

Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ, ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π..

Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ και αυτό πράττω διαχρονικά”.

Νότης Μηταράκης

