Ν. Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία

Τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία. Ο «Σταυραετός του Μαχαιρά», ανιδιοτελής πατριώτης, επέλεξε με επίγνωση και αυταπάρνηση να βαδίσει τον δρόμο της υπέρτατης θυσίας και να γίνει σύμβολο του αγώνα για ελευθερία του Κυπριακού Ελληνισμού.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.