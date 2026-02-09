MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχεία του Νέου Ελληνισμού και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας.

Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Αποτελεί απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους, “κουβαλώντας” στις λέξεις της τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, τους βυζαντινούς ύμνους, τα δημοτικά τραγούδια, τους αγώνες του ’21, τον Σεφέρη, τον Ελύτη κ.ά.» εξήγησε.

«Σε μια Παγκόσμια Ημέρα η οποία καθιερώθηκε να συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε το ερώτημα του εθνικού μας ποιητή στους “Διαλόγους”(1824): “Εκατάλαβα· θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα· μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;”», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

