Ν. Χαρδαλιάς: Κάθε σύνθετο ζήτημα απαιτεί σοβαρή, καθημερινή ενασχόληση και όχι αποσπασματικές ή πρόχειρες αποφάσεις

Η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής της Διοίκησης Έργου της Περιφέρειας Αττικής η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και του δημάρχου Περάματος Γιάννη Λαγουδάκου.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην τοποθέτησή του σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε την ανάγκη κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων, με σαφή χρονοδιαγράμματα και με την άμεση συνεργασία των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης με κάθε εμπλεκόμενο, προκειμένου να μεθοδευτεί η απομάκρυνση των δεξαμενών.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η απομάκρυνση των δεξαμενών από τον αστικό ιστό αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της περιφερειακής αρχής, προκειμένου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση. «Πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί σοβαρή, καθημερινή ενασχόληση και όχι αποσπασματικές ή πρόχειρες αποφάσεις», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας της περιοχής, όπως οι δρόμοι διαφυγής και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων». Στο πλαίσιο, αυτό πρόσθεσε, «προχωρούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, στη Λ. Δημοκρατίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας, ενώ τίθεται σαφές χρονικό όριο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τον ρόλο της περιφέρειας ως θεσμικού συντονιστή, που οφείλει να διαμορφώσει το πλέγμα των δυνατών λύσεων και τον τρόπο εφαρμογής τους στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής. Επισήμανε ότι η διοίκηση της περιφέρειας δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς αποφάσεις, αλλά αντιθέτως θα αξιοποιήσει τη σωρευμένη εμπειρία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί στην περιφέρεια η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης διαδικασιών για την επίλυση ανάλογων ζητημάτων, πάντα βεβαίως στο πλαίσιο της θεσμικής κανονικότητας.

Στο πλαίσιο του συντονισμού των δράσεων, η Επιτροπή προέκρινε ως πρώτο βήμα την πλήρη και τεκμηριωμένη αποτύπωση των εγκαταστάσεων, ώστε τα δεδομένα της καταγραφής να αποτελέσουν τη βάση για την εν συνεχεία διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων, που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά, τη χωροθέτηση ή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση του τοπίου, ώστε η περιφέρεια να γνωρίζει με ακρίβεια ποιοι εμπλέκονται και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη αξιοποίησης εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και η μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε ανάλογα ζητήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Το Πέραμα ζει εδώ και δεκαετίες στη σκιά ενός μόνιμου κινδύνου, με τις δεξαμενές καυσίμων να βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, σχολεία και χώρους καθημερινής ζωής. Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα και η επιστημονικά τεκμηριωμένη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων αποδεικνύουν ότι η ανοχή έχει εξαντληθεί» δήλωσε η εκπρόσωπος της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» Κατερίνα Λογοθέτη και πρόσθεσε: «Σε μια πόλη χωρίς δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης, κάθε σοβαρό συμβάν μπορεί να αποβεί μοιραίο με τραγικές συνέπειες, όχι μόνο για το Πέραμα και το Κερατσίνι, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Πρέπει τώρα να επιβληθεί άμεση λύση απομάκρυνσης. Η μετεγκατάσταση των καζανιών δεν είναι ζήτημα ανάπτυξης ή κόστους. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και το δικαίωμα των κατοίκων να ζουν χωρίς φόβο. Απαιτούμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης».

Οι εκπρόσωποι της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση», Δημήτρης Κατσικάρης και Θάνος Ορφανός τόνισαν: «Στόχος μας είναι η κατάρτιση ρεαλιστικής, τεκμηριωμένης και υλοποιήσιμης πρότασης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για την οριστική απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα. Αυτό απαιτεί ειλικρινή και απροσχημάτιστη συνεργασία με όλους τους υπεύθυνους, κυρίως όμως με το αρμόδιο υπουργείο -και όχι μόνο- αλλά και με τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τόσο ως προς το μείζον θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών, όσο και ως προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους.

Για την παράταξή μας, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να τηρούν σχολαστικά την προβλεπόμενη νομοθεσία και να περάσουμε, επιτέλους, από τη θεωρία στην πράξη για την απομάκρυνση των υπαρχουσών δεξαμενών καυσίμων σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αλλά και την άμεση συμμόρφωση των εταιριών στον τομέα της ασφάλειας, για την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των εργαζομένων και της περιοχής».

«Επιτέλους πρέπει να δοθεί άμεση και οριστική λύση για την απομάκρυνση των “καζανιών”, τα οποία αποτελούν κυριολεκτικά μια ατομική βόμβα για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και εμείς, ως περιφέρεια Αττικής, να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών, πριν να είναι αργά», δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» Φίλιππος Καμπούρης.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής θα συζητηθεί ως μονοθεματική στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ενώ προγραμματίζεται και νέα συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο δήμαρχος Περάματος Γ. Λαγουδάκος με επιστολή προς τον περιφερειάρχη Αττικής, ζητούσε τη σύγκληση μονοθεματικού ΠΕΣΥ, με στόχο την ενημέρωση των μελών για τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή των δεξαμενών εντός του αστικού ιστού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με τον κ. Λαγουδάκο σε σημείο του οδικού δικτύου που θα εκτελεστεί τεχνική παρέμβαση από την περιφέρεια για τη δημιουργία εξόδου διαφυγής προς τη Λ. Σχιστού. Ο κ. Λαγουδάκος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση σε ένα αίτημα 20 και πλέον ετών, ενώ ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι το έργο περνά πλέον στη φάση υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.