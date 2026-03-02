Ν. Ανδρουλάκης στο TikTok: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση.
Ο κ Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, παρουσιάζοντας την πρόταση του. Παράλληλα αναδιατυπώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.
Δείτε το βίντεο:
@nikos.androulakis
Καιρός για ενεργειακή κριτική. Έτσι, για την αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
