MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης στο TikTok: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Ο κ Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, παρουσιάζοντας την πρόταση του. Παράλληλα αναδιατυπώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis

Καιρός για ενεργειακή κριτική. Έτσι, για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη για δύο ύποπτες σακούλες έξω από το προξενείο της Ρωσίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Η ΕΕ στο πλευρό των μελών της

ΕΘΝΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σπεύδουν 2 ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 στην Κύπρο μετά τη δεύτερη επίθεση με drones στο Ακρωτήρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 34χρονος που χτυπούσε τη σύντροφό του με σίδερα και ξύλο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Βάσω Καζαντζίδη: Τη δεκαετία του ‘80 έδιναν στον Στέλιο 5 εκατομμύρια δολάρια για περιοδεία στην Αμερική και αρνήθηκε