Ν. Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

«Θετικό αλλά ημιτελές βήμα» εκτίμησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τη χθεσινή συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε συνέντευξή του στον Real FM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως είναι αναγκαίο να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους. «Γι’ αυτό και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024, πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Επτά χρόνια κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Καλώς τους και ας άργησαν. Επτά χρόνια δεν έπρεπε να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες; Διότι εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι, όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, πάλι είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, όπου η κυβέρνηση είναι αυτή που θα ανακοινώνει -πάντα με το βλέμμα στην κάλπη- τον κατώτατο μισθό» σημείωσε.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκρύπτει επιμελώς τα δυσμενή αποτελέσματα της δικής της νομοθέτησης. «Άκουσα την υπουργό να δηλώνει προηγουμένως ότι από το 2019 υπάρχει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής. Δεν λέει, όμως, ότι με νόμο της Νέας Δημοκρατίας -του κ. Βρούτση-, ο οποίος ουσιαστικά είχε μνημονιακά χαρακτηριστικά, αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις καθιστώντας πολύ δύσκολη την προσφυγή για τον εργαζόμενο. Άρα, χωρίς να έχουμε μνημόνιο, ήρθαν το 2019 και νομοθέτησαν ένα μνημονιακό νόμο και ενώ προηγουμένως είχαν γίνει κάποια σοβαρά βήματα» προσέθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε δηκτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια. «Αν συνομιλούσαμε με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο στέλεχος, θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει πέντε αριθμούς συν το τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τόσες επιτυχίες σε λαχεία και τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι λαχειοφόρος αγορά», είπε χαρακτηριστικά.

«” φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε πώς η κυβέρνηση της ΝΔ, για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα τα έχει δώσει όλα στους ολιγάρχες.

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε το σοβαρό ηθικό ζήτημα που προκύπτει με τις ψευδείς αναφορές του στη Φώφη Γεννηματά: «Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε τότε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση και συνεχίζει να επιμένει σε ένα ψέμα, με το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Μα, από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει, λοιπόν, να πει ο ποιητής και για ένα άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;» υπογράμμισε.

Προσέθεσε ότι ο κ. Τσίπρας «έγινε πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι με εκείνον δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Έφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα -που ήταν καθαρό-, ότι σκίζει το μνημόνιο. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: Το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διαφθορά και την αναξιοπιστία ως πολύ σημαντικά προβλήματα στη πολιτική ζωή του τόπου. «Εάν είχα κάνει τη ζημιά στη χώρα που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ.Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι, λοιπόν, έχουν ισχυρές πλάτες και ισχυρή προστασία» ανέφερε και σημείωσε:

«Με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει χθες. Όχι αύριο, χθες! Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η λύση είναι αυτοί που έκαναν πανίσχυρη τη Νέα Δημοκρατία; Δηλαδή, το 41% πώς προήλθε; Από παρθενογένεση; Συγκρίθηκε η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και ο λαός είπε 17% – 41%. Έχει λοιπόν κριθεί αυτό το game. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι’ αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο».

«Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να λέει: “εντάξει, δεν τα καταφέραμε καλά, αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα του 2015”. Διότι, μάλλον, αυτό είναι το παιχνίδι που στήνεται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος ενός κόμματος; Το κόμμα που του παίρνει ψήφους. Ε, το μόνο κόμμα που παίρνει ψήφους από την Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασιών ο Νίκος Ανδρουλάκης προσδιόρισε σαφώς τη στάση του κόμματός του:

«Όταν μας δώσει ο λαός την εντολή, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, προφανέστατα -στη βάση του προγράμματός μας- θα κάνουμε συζητήσεις για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Μα, το ίδιο δεν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία; Γιατί αυτό που λέω εγώ, δεν το βάζετε και ως ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία; Όπως η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι πρώτο κόμμα, θα ψάξει συνεργασίες με τους όρους που θέλει η ίδια, έτσι θα ψάξουμε και εμείς. Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα πούμε: “κύριοι, δεν μοιράζουμε καρέκλες, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη και πιστεύουμε αυτά για τις τράπεζες, αυτά στη φορολογία, αυτά στα εργασιακά δικαιώματα, αυτά στα εθνικά θέματα”. Και να πάμε να βρούμε συμμαχίες προγραμματικές» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατέληξε λέγοντας: «Έτσι λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό σύστημα. Δεν έχω ξαναδεί σε όλη την Ευρώπη να λένε πριν τις εκλογές, “θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που δεν υπάρχει, με δεύτερο κόμμα που δεν υπάρχει, με τρίτο κόμμα που δεν υπάρχει;”».