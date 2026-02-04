MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα, είναι χρέος του κράτους

|
THESTIVAL TEAM

Με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας συναντήθηκε στο γραφείο του, στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε πως «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη συνάντηση μετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας, ο Νίκος Δήμας, γραμματέας του Τομέα Εργασίας, ο Βασίλης Κουλούρης, γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο δρόμο Χαλάστρας-Ευζώνων – Τα τελευταία 20 χρόνια 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή εφαρμογή για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Νέα Τούμπα: Το αίτημα στην εφορία αρχαιοτήτων και η συνάντηση με τον Αγγελούδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: Τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στην Αθήνα – Ποια η κατάσταση των υπολοίπων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 6 Φεβρουαρίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ποια σχολεία του Δήμου Πολυγύρου δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη λόγω διαρροής νερού