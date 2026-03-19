Ν. Ανδρουλάκης: H Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο

Φωτογραφία: Intime
Δήλωση μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες, έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως ανέφερε: «Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος.

Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ.

Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου.

Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος».

Νίκος Ανδρουλάκης

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Καιρός: Επίμονο κύμα βροχών προβλέπει ο Κολυδάς – Ο καιρός την 25η Μαρτίου

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη για την απόπειρα βιασμού της: Κλείδωσε και μου είπε πως θα με κάνει πρώτο όνομα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δήμας: Μέσα στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά – Στο 50% το έργο του Flyover

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου για Δέσποινα Καμπούρη: Είναι λυπηρό να ακούγονται τέτοιες επικίνδυνες δηλώσεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Τα 10 φρούτα με την περισσότερη πρωτεΐνη

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΕΕ: Αμετακίνητος ο Όρμπαν στο βέτο του για το δάνειο προς την Ουκρανία