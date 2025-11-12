Ν. Ανδρουλάκης: Είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του – Υπάρχει πια μία πορεία μη αναστρέψιμη για τη ΝΔ

Την πεποίθηση ότι «υπάρχει πια μια πορεία μη αναστρέψιμη για τη Νέα Δημοκρατία» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι αυτήν την εκτίμηση την εισπράττει κινούμενος μέσα στην κοινωνία και ανταποκρινόμενος στα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών. «Πήγα στη Θεσσαλία, που αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς, ήμουν εκεί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Στην Κρήτη έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, ήμουν εκεί. Για τα προβλήματα με τα ΕΛΤΑ, ταξίδεψα στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη, βλέπω το κλίμα της κοινωνίας. Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση, διότι πήρε δύο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και την έχει διαψεύσει», ανέφερε.

Για τις διαμαρτυρίες του αγροτικού κόσμου, σχολίασε ότι είδε την εικόνα ενός πρωθυπουργού που είπε ότι θα μιλήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα «και δεν ήταν εκεί για να συζητήσει μαζί τους, να τους ακούσει και να τους δώσει λύσεις». «Αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν το δεξί χέρι του πρωθυπουργού να τους αποκαλεί “βολεμένους”», πρόσθεσε. Σχολίασε ότι «οι… “βολεμένοι”» είναι αυτοί που έπρεπε να πάρουν έως τις 31 Οκτωβρίου μισό δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «αλλά η κυβέρνηση δεν πλήρωσε τον πρωτογενή τομέα», συν το περυσινό οφειλόμενο μισό δισ. Σύμφωνα με τον κ. Ανρουλάκη, η κυβέρνηση χρωστάει ένα δισ. σε αυτούς τους ανθρώπους, «οι οποίοι είναι στα όριά τους» και παράλληλα το κόστος παραγωγής τους έχει αυξηθεί κατά 30-40%.

Για το υψηλό ενεργειακό κόστος σημείωσε ότι «στρατηγικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι οι ολιγάρχες», καθώς «ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα σε εκείνους και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι όμηροι των αυξημένων τιμών, ενώ κάποιοι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια». «Αυτό δεν είναι “πράσινη” μετάβαση. Αυτό είναι μπίζνα», συμπλήρωσε κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κάνει μπίζνες με τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που έγινε διανομή του ενεργειακού χώρου στη χώρα». Τόνισε ότι «από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Κυριάκου Μητσοτάκης είναι ο τρόπος που έγινε η διανομή του ενεργειακού χώρου και ο τρόπος που δόθηκαν κατά προτεραιότητα οι όροι σύνδεσης».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι ο αγροτικός κόσμος είδε «μία “γαλάζια” συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορίδη, Αυγενάκη, γενικών γραμματέων και στο τέλος, όταν ήρθε η δικογραφία, ο πρωθυπουργός δεν επέτρεψε να διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών από την ελληνική δικαιοσύνη, με μια πρωτοφανή διαδικασία, στέλνοντας τους βουλευτές του να πάνε να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίζουν επιστολικά οι μισοί».

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νωρίτερα στην ίδια εκπομπή (σ.σ. «Οι Αταίριαστοι»), ότι το θέμα των ΕΛΤΑ έχει και δημοσιονομική αποτίμηση, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος υπόκεινται σε έναν δημοσιονομικό κανόνα και σε μια μόνο δημοσιονομική αποτίμηση; Υπάρχει και αυτή. Συζητάμε για την κοινωνική αποτίμηση μιας υπηρεσίας;». Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «κάποιες υπηρεσίες δεν αποτιμώνται μόνο δημοσιονομικά. Και αυτές είναι η υγεία, είναι και η κρατική παρουσία σε απομακρυσμένες περιοχές διότι η Ελλάδα δεν έχει τη γεωγραφία ούτε της Δανίας ούτε της Ολλανδίας. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να αποτιμούμε αυτές τις υπηρεσίες με άλλους τρόπους, αν θέλουμε να υπηρετούμε το εθνικό και δημόσιο συμφέρον». «Ο κ. Μαρινάκης να μας πει και το κόστος των απευθείας αναθέσεων σε υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε υποψήφιους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόστος των απευθείας αναθέσεων χωρίς παραδοτέο. Διότι πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι και στα ΕΛΤΑ έγινε ένα πάρτι διαφθοράς, βλέπε Πάτσης», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε αναλυτικά για την πρωτοβουλία του σχετικά με την οπλοχρησία στην Κρήτη, ενώ σχολίασε ότι η αδυναμία της ΝΔ να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, βαφτίζεται «νομοθετικό κενό». «Έρχεται ο υπουργός και ανακοινώνει: “Θα απαγορεύσουμε να χρησιμοποιούν πιστόλια στους γάμους και στα πανηγύρια”. Και δεν ήξερε ότι από το 2011 υπάρχει νόμος που καθιστά κακούργημα την οπλοκατοχή και την οπλοφορία σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει βούληση». Μιλώντας για τη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την περασμένη Δευτέρα με τους θεσμικούς τοπικούς φορείς, επεσήμανε σημείωσε ότι δεν μπορεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού να είναι υποστελεχωμένο και «δεν γίνεται η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσαράς -ενώ μάλιστα υπάρχει ΠΔ για τη σύστασή της από το 2022 και έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις- να μην έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της». Επίσης, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μη γίνουν εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα για θέματα επίλυσης συγκρούσεων και να μη στηριχθεί και ο ρόλος της γυναίκας. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει ένα κράτος και την ασφάλεια και την παιδεία», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «το καλώδιο και η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική. Να συζητάμε αλλά χωρίς αυταπάτες». Σχολίασε πως «δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι έχει αυταπάτες, χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, όταν συνεχίζεις να λες ότι έχουμε “ήρεμα νερά” ενώ η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου ενεργειακής ένωσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό». Συμπλήρωσε ότι έχει ρωτήσει τρεις φορές τον πρωθυπουργό στη Βουλή να πει το χρονοδιάγραμμα και του απαντά ότι η επένδυση θα γίνει και του φέρνει χαρτιά της εταιρείας ότι «η επένδυση συνεχίζεται». Σημείωσε ότι ο λαός πρέπει να ξέρει το χρονοδιάγραμμα μίας επένδυσης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο τμήμα της οποίας πληρώνεται από ευρωπαϊκά προγράμματα «και που θα έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι να έχει μπει και η ΕΕ». «Διότι όταν δίνεις τα χρήματά σου για ένα έργο που δεν αφήνει μια τρίτη χώρα να υλοποιηθεί, τότε πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάει στο Συμβούλιο και να πει: “Ελάτε εδώ, τι θα κάνουμε όλοι μαζί απέναντι σε έναν ταραχοποιό ο οποίος δεν επιτρέπει τον σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα μιας ευρωπαϊκής χώρας;”», τόνισε για να προσθέσει ότι αυτά δεν έγιναν και πως γι’ αυτό «είναι υπόλογος ο πρωθυπουργός».

Με φόντο τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέφρασε την ελπίδα «να “μαζευτεί” η δημόσια διένεξη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για το καλώδιο που ήταν πρωτοφανής». «Δεν γνωρίζω ποιού ήταν ευθύνη. Μπορώ να σας πω, όμως, ότι από τη στιγμή που δημοσίως υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο μερών που έχουν πάγια στρατηγικές και εθνικές σχέσεις, νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη σίγουρα και στην πλευρά της χώρας μας», συνέχισε.

Ερωτηθείς για τα πολιτικά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «όποιος θέλει, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές». «Μνήμη υπάρχει και νομίζω ότι προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει πρακτικές ούτε του κ. Τσίπρα ούτε του κ. Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός μπορεί να με εμπιστευτεί σε αυτήν την πορεία για να αλλάξει η χώρα σελίδα», επεσήμανε.

Μιλώντας για τα δημοσκοπικά ευρήματα είπε ότι «ο κόσμος έχει απαυδήσει, έχει απογοητευτεί» και πως «συσσωρεύεται στη ζώνη των αναποφάσιστων, διότι έχει περάσει μία αντίληψη -και αυτό είναι το παιχνίδι της ΝΔ- ότι όλοι είμαστε το ίδιο». Υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο» και σημείωσε: «Προσωπικά ούτε εξαπάτησα τον ελληνικό λαό ούτε δίχασα τον ελληνικό λαό ούτε έκλεψα χρήματα από τον ελληνικό λαό δημιουργώντας μετά πέπλο ατιμωρησίας για τα στελέχη που είναι δίπλα μου ούτε έκανα υποκλοπές ούτε έλεγα ότι θα σκίσω τα μνημόνια και έφερα όλη τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια υπονομεύοντας την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας». Ανέφερε ότι στις εκλογές θα κριθούν όλοι και συμπλήρωσε πως το μήνυμά του είναι απλό: «Ή θα έχει ο λαός μία από τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό, που θα προσφέρω». «Και νομίζω ότι έχω υψηλό δείκτη αξιοπιστίας να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για να μειωθούν οι ανισότητες, να έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε όλη την Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

