MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα, δεν έχει κάτι να δώσει, έχει μόνο να πάρει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζοντας την επίσκεψή του στον Έβρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε νωρίτερα το Σουφλί και σε δηλώσεις με αφορμή το κλείσιμο των γραφείων των ΕΛΤΑ στη κωμόπολη, εκδήλωσε τη στενοχώρια του γιατί είδε “τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται”.

“Τα ΕΛΤΑ ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν” είπε ο κ. Ανδρουλάκης και επέκρινε έντονα την κυβέρνηση καθώς υποστήριξε πως “αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους”.

“Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις. Τους χρωστάει 1 δισ. ευρώ η κυβέρνηση. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστερεί το Action Plan. Αλλά απαντά ο επίτροπος ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη”, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή τις καθυστερήσεις στη καταβολή ενισχύσεων στους αγρότες.

“Έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ”, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Φάμελλος: Αναγκαία η προοδευτική ενωτική λύση πέρα από κομματικούς εγωισμούς

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Τσατραφύλλιας: Δύο ιταλικές κακοκαιρίες φέρνουν ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές για πλημμύρες και κατολισθήσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η ΡΑΑΕΥ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρίας

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ο διαλογισμός μπορεί να έχει και κρυφές παρενέργειες, λένε οι επιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Βρήκαμε άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ