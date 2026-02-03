MENOY

Μπίστης: Έφυγα από… συνήθεια από τη Νέα Αριστερά – Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να κοντράρει τον Μητσοτάκη

Με τη φράση «έφυγα από… συνήθεια» επιχείρησε το πρωί της Τρίτης ο Νίκος Μπίστης να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η απόφασή του να αποχωρήσει –για ακόμη μία φορά– από πολιτικό σχηματισμό, αυτή τη φορά από τη Νέα Αριστερά.

Παράλληλα, έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως το μόνο πρόσωπο που, όπως είπε, μπορεί να ενώσει δυνάμεις και να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε στο ERTnews, η αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά συνδέεται τόσο με τη «φωτογραφική καταγγελία» του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα όσο και με την αδυναμία διαμόρφωσης συνεργασιών. Την ίδια θέση επανέλαβε και σε δηλώσεις του στο MEGA Channel: «Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να ενώσει. Ελπίζω να είναι τόσο ώριμος ώστε να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

