Μπακογιάννη: Στο κόμμα του ο Τσίπρας θα λέει “εγώ είμαι ο αρχηγός, όποιος έχει άλλη άποψη η πόρτα είναι εκεί”

Για όσα γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για την ίδια, τον Κωνσταντίνο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Στο αρχικό της σχόλιο, η βουλευτής Χανίων ανέφερε πως είχε συνομιλίες με τον κ. Τσίπρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λέγοντας πως «τα λέμε, ήμασταν μέχρι τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με όλο τον κόσμο τα λέμε, οι πολιτικοί τα λένε μεταξύ τους, δεν σημαίνει πως επειδή είναι αντίπαλοι, είναι και εχθροί», ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα αποσπάσματα που έχει διαβάσει από το βιβλίο του, σχετικά με τους συνεργάτες του την περίοδο της διακυβέρνησής του.

«Έχω διαβάσει αποσπάσματα. Εμείς κάναμε προσπάθεια αυτή τη πενταετία και κάποιες από τις στιγμές αυτές ήταν εφιαλτικές. Δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας, δεν ζούσαμε σε ένα ουτοπικό περιβάλλον, όπως κάποιοι συνεργάτες που περιγράφει ο κ. Τσίπρας. Εμείς είχαμε απόλυτη συναίσθηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βγει εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Άρα για εμάς ήταν, πραγματικά, εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο. και κάναμε ότι μπορούσαμε εκείνη την εποχή, σαν αντιπολίτευση, ακριβώς για να μην συμβεί αυτό. Άρα, όταν δεν έχει το άλλοθι της άγνοιας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και ο κ. Τσίπρας λέει για τους συνεργάτες του ότι ζούσαν, ουσιαστικά, σε έναν άλλο πλανήτη, εμείς όμως ζούσαμε στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εκείνη την εποχή ζούσε μαύρες ώρες».

Για τα σχόλια που κάνει ο κ. Τσίπρας για τους συνεργάτες του και αν ζητάει συγγνώμη για τα λάθη του, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε: «Συγγνώμη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λέει. Λέει για τα λάθη που έγιναν, χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του, αλλά ξέρετε η μοναξιά του ηγέτη αυτή είναι, επιλέγεις τους συνεργάτες σου. Η ιστορία ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να χρεώνει τα όποια λάθη σε ορισμένους συνεργάτες του, μέχρι ενός ορισμένου σημείου μπορεί να έχει βάση. Σας διαβεβαιώ πως το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που θα έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Θα λέει ‘εγώ είμαι ο αρχηγός και όποιος έχει διαφορετική άποψη, η πόρτα είναι από εκεί’. Μην έχετε αμφιβολία. Έχω πειστεί πως θα κάνει κόμμα, αν και δεν μου είπε τίποτα στο Στρασβούργο».

Για όσα γράφει ο κ. Τσίπρας σχετικά με τις πολύωρες διαπραγματεύσεις που έφεραν το νέο μνημόνιο, η κ. Μπακογιάννη είπε: «Γελάτε με αυτά που περιγράφει για τις τράπεζες, αλλά εγώ το έζησα σε καθημερινή επαφή με την πραγματικότητα και με την Ευρώπη. Μιλούσα με τους Ευρωπαίους και προσπαθούσα να τους περάσω το μήνυμα πως εδώ δεν μιλάμε για κόμματα, αλλά για την πατρίδα. Το να το βλέπουμε σήμερα, που η Ελλάδα είναι ασφαλής, αυτό δεν σημαίνει πως ξεχάσαμε όσα έχουμε περάσει».

Σχετικά με το αν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα ως τον επόμενο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας είπε: «Δεν το ξέρω αν ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Από το επιθυμώ να κάνω κόμμα, μέχρι να κάνω κόμμα, να βρω τα στελέχη, ποιοι θα μπουν μπροστά, να βγάλω ένα πρόγραμμα… Μέχρι τότε, περιμένουμε να δούμε».

Για τις εξελίξεις στην Αριστερά και αν ο Τσίπρας θα ηγηθεί, είπε: «Ο κατακερματισμός της αριστερής πολυκατοικίας, που οφείλεται και στον ίδιο, αναζητά ένα συνδετικό κρίκο. Φαντάζομαι θα τον βρει στον κ. Τσίπρα. Εκτιμώ πως θα κονταροχτυπηθούν με τον Ανδρουλάκη για το ποιος θα έρθει πρώτος. Θα ήθελα ένα κόμμα να έχει λογική σκέψη, επιχειρήματα, να μπορεί να γίνει διάλογος. Η τελευταία συζήτηση στη Βουλή με Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη ήταν καλή, ακούστηκαν επιχειρήματα».