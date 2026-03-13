MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μωραΐτης σε Τσίπρα για το σύνθημα “Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε”: “Ας τους πει κάποιος ότι δεν είναι αστείο”

|
THESTIVAL TEAM

«Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», με αυτές τις τρεις λέξεις έκλεισε την χθεσινή του ανάρτηση με προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την δημιουργία του νέου κόμματος.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Το σύνθημα που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του για το νέο κόμμα ειρωνεύτηκε ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης ο οποίος θύμισε ότι ήταν το ίδιο το 2023, όταν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν μιλάει κάποιος μαζί τους, ας τους πει ότι δεν είναι αστείο. 2023: Ξέρουμε, μπορούμε 2026: Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», έγραψε σε ανάρτησή του.

Αλέξης Τσίπρας Νίκος Μωραϊτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εικόνες από το σημείο της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ – “Ήταν αιμόφυρτος στο έδαφος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 85χρονου στη Δυτική Φθιώτιδα – Εντοπίστηκε σώος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Agrotica: Πορεία αγροτών μέσα στη ΔΕΘ – Επιθυμούν συνάντηση με Τσιάρα, φραγμός από τα ΜΑΤ – Βίντεο και φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

To Ιράν παρουσίασε πίνακα με τα κατεστραμμένα πολιτιστικά μνημεία από τις επιθέσεις – Δείτε βίντεο