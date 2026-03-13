Μωραΐτης σε Τσίπρα για το σύνθημα “Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε”: “Ας τους πει κάποιος ότι δεν είναι αστείο”

«Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», με αυτές τις τρεις λέξεις έκλεισε την χθεσινή του ανάρτηση με προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την δημιουργία του νέου κόμματος.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Το σύνθημα που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του για το νέο κόμμα ειρωνεύτηκε ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης ο οποίος θύμισε ότι ήταν το ίδιο το 2023, όταν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν μιλάει κάποιος μαζί τους, ας τους πει ότι δεν είναι αστείο. 2023: Ξέρουμε, μπορούμε 2026: Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», έγραψε σε ανάρτησή του.