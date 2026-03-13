Μωραΐτης σε Τσίπρα για το σύνθημα “Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε”: “Ας τους πει κάποιος ότι δεν είναι αστείο”
«Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», με αυτές τις τρεις λέξεις έκλεισε την χθεσινή του ανάρτηση με προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την δημιουργία του νέου κόμματος.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
Το σύνθημα που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του για το νέο κόμμα ειρωνεύτηκε ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης ο οποίος θύμισε ότι ήταν το ίδιο το 2023, όταν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Αν μιλάει κάποιος μαζί τους, ας τους πει ότι δεν είναι αστείο. 2023: Ξέρουμε, μπορούμε 2026: Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», έγραψε σε ανάρτησή του.
Αν μιλάει κάποιος μαζί τους, ας τους πει ότι δεν είναι αστείο.
2023: Ξέρουμε, μπορούμε
2026: Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε. pic.twitter.com/5ZVmxqCPba— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) March 13, 2026
