Μητσοτάκης: “Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος” – Τα μηνύματα που στέλνει στην Τουρκία

Φωτογραφία: Intime
Σαφή μηνύματα στην Τουρκία στέλνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι λύση θα μπορούσε να αποτελεί η παραπομπή της διαφοράς μας, σε ένα διεθνές όργανο.

«Μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει και άλλα θέματα, το να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολο. Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Όσο υπάρχει το Casus belli η Τουρκία δε μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τα εσωτερικά της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος».

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Τώρα το τι θα προέλθει από την κάλπη και πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες», είπε.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 2027.

Κυριάκος Μητσοτάκης

