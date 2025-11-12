MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις: Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις

|
THESTIVAL TEAM

ια τις φοροελαφρύνσεις που έρχονται από τον Ιανουάριο και θα αυξήσουν το εισόδημα των νέων, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού πρώτα παρέθεσε σειρά απαντήσεων που έδωσαν νέοι όταν ρωτήθηκαν αν έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στη συνέχεια – και αφού οι περισσότεροι εξ αυτών έδειξαν πως δεν γνώριζαν αρκετά – αναφέρθηκε στις κυβερνητικές αποφάσεις που τους αφορούν, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Λοιπόν, μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν καλή ενημέρωση γι’ αυτά τα οποία τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή. Πάμε να τα δούμε μαζί, απλά και κατανοητά. Αυτά που αφορούν τους νέους. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ψηφίσαμε είναι ο μηδενισμός. Επαναλαμβάνω ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους ως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Να δώσω δύο παραδείγματα για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Επαναλαμβάνω, μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 καθαρά. Δηλαδή σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από ένα επιπλέον μισθό τον χρόνο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αντίστοιχα, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως. Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μια Ελλάδα που αλλάζει» συμπλήρωσε στο βίντεό του ο πρωθυπουργός.

@kyriakosmitsotakis_

Στηρίζουμε τους νέους με πράξεις, όχι με μεγάλα λόγια.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 ώρες πριν

Πειραιώς: Ξεκινά ο 2ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «Gen AI Empowered Educators»

ΖΩΔΙΑ 18 ώρες πριν

Οι επόμενες 3 ημέρες θα φέρουν μεγάλες ανατροπές σε όσους ανήκουν σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η έδρα της CEFA – Η Κεντροευρωπαϊκή Εκθεσιακή Ένωση γιορτάζει 30 χρόνια δράσης και προωθεί νέες πρωτοβουλίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Στις 26 Νοεμβρίου η ψήφιση της Αρχής Προστασίας του καταναλωτή – Θα περιλαμβάνει 300 ελεγκτές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 λεπτά πριν

Συνάντηση Δήμα και Κυρανάκη με τον Κύπριο Υπουργό Μεταφορών

ΔΙΕΘΝΗ 58 δευτερόλεπτα πριν

Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε σε λόφο σε μικρή πόλη στη Γαλλία