Μητσοτάκης: Στις επόμενες 15 ημέρες οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».

Όπως σημείωσε, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες αλλά και στην επενδυτική ψυχολογία.

Παρά το ασταθές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε «λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας». Όπως ανέφερε, η ανεργία βρίσκεται πλέον κάτω από το 8%, έχουν μειωθεί οι φόροι και η γραφειοκρατία, ενώ η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων, το οποίο –όπως είπε– μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική πρόοδο, με καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους και ισχυρότερα δημόσια οικονομικά.

Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν πλέον ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ, αν και –όπως παραδέχθηκε– εξακολουθεί να υπάρχει δρόμος μέχρι την πλήρη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη της βιομηχανίας και ιδιαίτερα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Όπως είπε, η Ελλάδα διαμορφώνει νέα «αναπτυξιακά αντίβαρα», επισημαίνοντας ότι μετά τη στήριξη που δόθηκε σε νοικοκυριά και αγρότες, έρχεται η ώρα να ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι η σχετική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρωθεί και ότι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο η τρέχουσα κρίση να διαρκέσει, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.