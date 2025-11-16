Μητσοτάκης: Σταθερή πορεία σε οικονομία, ψηφιακό κράτος και ανθεκτικότητα – Οι επόμενες κινήσεις

Στα «καλά νέα» της οικονομίας με τη δεύτερη κατά σειρά αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο Fitch, εστιάζει στο κυριακάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που όπως υπογραμμίζει δίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού, ισχυρότερη εμπιστοσύνη επενδυτών και δυνατότητα αύξησης κοινωνικών δαπανών.

Αρχικά ο πρωθυπουργός σχολίασε το ασυνήθιστα ζεστό φθινοπωρινό σκηνικό ως ένδειξη της κλιματικής κρίσης και στην κατεύθυνση αυτή αναφέρεται στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τον μελλοντικό εκσυγχρονισμό του στόλου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στις Κινητές Ομάδες Υγείας που επεκτείνονται πανελλαδικά με δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες, καθώς και στη στήριξη των αγροτών με μόνιμη αύξηση 50% στις ποσότητες αγροτικού πετρελαίου που δικαιούνται επιστροφή ΕΦΚ και με πληρωμές ενισχύσεων έως το τέλος του έτους. Παρουσιάζει ακόμη το νέο 15ετές στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που προβλέπει πάνω από 10.000 κατοικίες έως το 2040.

Αναφέρεται στη στενή συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου, στην ενεργειακή διασύνδεση και στην επανεκκίνηση των γεωτρήσεων στο Ιόνιο, ενώ παρουσιάζει τη μεγάλη δημόσια μεταρρύθμιση του ψηφιακού φακέλου προσωπικού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπογραμμίζει την πρόοδο της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Έμφαση δίνεται και στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που εντάσσει πάνω από 100.000 νοικοκυριά, ενώ παρουσιάζει τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις σε βιομηχανία και τουρισμό. Τέλος, αναφέρεται στην αναστήλωση του Ρωμαϊκού Ωδείου Πάτρας, την αναβάθμιση του Ναού Αφαίας στην Αίγινα και στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας με την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας από την UNESCO.