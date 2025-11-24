Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η Ελλάδα θωρακίζεται γεωπολιτικά και ενεργειακά – Η χώρα μας γίνεται από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί για την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με την Ουκρανία αλλά και τη συμφωνία για γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω κ. Πρόεδρε για τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Αυτά που έγιναν καταδεικνύουν ότι η χώρα μας καθίσταται πια πρωταγωνιστής ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ουκρανία και αφετέρου με την δρομολόγηση πρωτοβουλιών για την διερεύνηση κοιτασμάτων στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε γεωτρήσεις και θωρακίζει τη χώρα μας αυτή η εξέλιξη και η επίμονη αναβάθμιση της θέσης της χώρας έχει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και αν έχουμε θετικές εξελίξεις στις εξορύσεις στην ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα δεκαετιών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τονίζοντας πως το πρώτο μέλημα είναι η θωράκιση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια. «Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία έμπρακτα ενώ άλλες χώρες λαμβάνουν μέτρα λιτότητας. Είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας», υπογράμμισε..

Τέλος, μίλησε για την κακοκαιρία στην Ήπειρο, υπογραμμίζοντας πως ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται εκεί για να καταγραφούν οι ζημιές από την κακοκαιρία και να συνέλθει η περιοχή από τις δυνατές βροχοπτώσεις.

Η τοποθέτηση Τασούλα

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγική ενημέρωση, η οποία εν συνεχεία θα γίνει πιο λεπτομερής.

Ας ξεκινήσω και ανάποδα. Χθες μίλησα και με τον κύριο Δήμου, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία επλήγη όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως επλήγη η περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και άλλες περιοχές. Όχι μόνο αυτή, κυρίως όμως η περιοχή των Τζουμέρκων. Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών, οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κύριε Πρόεδρε μου θέσατε δύο σημαντικά ζητήματα.

Το ένα έχει σχέση με την καθημερινότητα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βελτίωση. Αυτό ξεκίνησε από τις ανακοινώσεις που κάνατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα, αφού νομοθετήθηκε, μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Το άλλο έχει να κάνει με την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω των ενεργειακών λύσεων που η χώρα μας προσφέρει και για λόγους γεωγραφίας και για λόγους υποδομών.

Όσο κι αν φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άσχετα μεταξύ τους, εντούτοις και τα δύο συνδέονται, γιατί τελικά τελικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη, η γεωπολιτική γεωστρατηγική της χώρας μας, αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, έχει σχέση με την καθημερινότητα.

Δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα, γιατί εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί, όπως και η αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Τελικά θα σημάνει την ύπαρξη άφθονου και φθηνότερου, άφθονης και φθηνότερης ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή. Συνεπώς και τα δύο θέματα συνδέονται.

Το πρώτο όμως που θίξατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε μια εποχή της απόλυτης ρευστότητας και της μεγάλης ταχύτητας των εξελίξεων. Η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος πλέον ενέργειας και όχι πάροχος ενέργειας στον εαυτό της ή στην κοντινή γειτονιά της, αλλά πάροχος ενέργειας.

Στην ουσία στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα παροχή ενέργειας μετά την μετά το σταμάτημα το 2028 της άντλησης ενέργειας από τη Ρωσία που αποφάσισε Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά και τεράστια διάσταση. Και αυτή η διάσταση δεν είναι μόνο οικονομική, Αναφερθήκατε σε αυτό. Δεν είναι μόνο εμπορική, είναι και διάσταση γεωπολιτική. Γιατί μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι πάροχος ενέργειας. Άρα πάροχος κυριαρχίας, γιατί αυτά τείνουν να ταυτίζονται προς την Ευρώπη, είναι μια χώρα την οποία προσέχουμε, την οποία προστατεύουμε και η οποία δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες.

Γιατί αν αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες, αποσταθεροποιείται η ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της χώρας μας. Και είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα η χώρα μας και πολύ σωστά το θέσατε, όχι σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη κατάσταση. Η χώρα μας, το κράτος μας, η πολιτεία μας θα επωφεληθεί σημαντικά(…)»