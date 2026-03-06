Μητσοτάκης σε Νατσιό: Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου, η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας στη Μέση Ανατολή

Το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του, το μεσημέρι της Παρασκευής (06/03), με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, στο γραφείο του στη Βουλή.

Κατά την κατ’ ιδίαν ενημέρωση του Δημήτρη Νατσιού, η οποία εντάσσεται στον κύκλο επαφών του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς για την κρίση στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή», και υπερασπίστηκε την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν.

«Η χώρα μας είναι ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη μας υποχρέωση ήταν προφανώς να συνδράμουμε τον ελληνισμό της Κύπρου, παρέχοντας την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία που αυτή την εποχή χρειάζεται», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της «Νίκης».

«Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 12:30, και αποτελεί τη δεύτερη κατ’ ιδίαν ενημέρωση πολιτικού αρχηγού από τον πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 3 Μαρτίου, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, επίσης στο γραφείο του στη Βουλή.