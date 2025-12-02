Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για συλλογικές συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης

Για «θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης και τοξικότητας» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, κατά τη συνάντησή του με τους κοινωνικούς εταίρους.

«Να επενδύσουμε στην υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η πρωτοβουλία πιστεύω ότι αιφνιδίασε ευχάριστα και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, διότι αποδείξατε ότι, με πολύ μεγάλη ωριμότητα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, μπορείτε να συνεννοηθείτε και να καταλήξετε σε μία λύση που πιστεύω ότι είναι αμοιβαία ωφέλιμη, τόσο για τις επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπείτε όσο και για τους εργαζόμενους» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε «και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η πρωτοβουλία ήταν μία κίνηση την οποία την πρόσεξαν στις Βρυξέλλες, σε μία εποχή όπου γενικά επικρατεί περισσότερο η τοξικότητα και η ένταση».

«Το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάθονται στο τραπέζι και να συμφωνούν, με τις όποιες απαραίτητες αμοιβαίες υποχωρήσεις, σε ένα πλαίσιο το οποίο τελικά είναι καλό για όλους, θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη» υπογράμμισε.

«Από δω και στο εξής, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτή την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε και να μην ξεχνάμε ότι η όποια κοινή πρόοδος μπορούμε να πετύχουμε στηρίζεται ταυτόχρονα τόσο στην ενίσχυση των εργαζόμενων όσο και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων» πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι αυτή τη χρυσή τομή, την οποία πάντα ψάχνουμε, έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, με τη συμφωνία την οποία υπογράψατε, να την πετύχουμε» κατέληξε χαρακτηριστικά.