Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από τρία δισ. ευρώ – Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Με λόγια συγκίνησης αλλά και εθνικής υπερηφάνειας, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυναν ομιλίες κατά την παρουσίαση του σχεδίου “Άγιος Νικόλαος”, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας ανακατασκευής και αναβάθμισης των σχολείων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, αποτελεί –όπως υπογράμμισε η κ. Τραυλού– «μια συνειδητή πράξη καθήκοντος απέναντι στα παιδιά, στους γονείς, στους δασκάλους και στην ίδια την πατρίδα».

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της ΕΕΕ απευθύνθηκε πρώτα στα παιδιά της Θεσσαλίας, ευχαριστώντας τα για τη δύναμη και την ελπίδα που ενσάρκωσαν μετά τη θεομηνία.

«Μας δείξατε τι σημαίνει να ελπίζεις, να σκύβεις το κεφάλι, να προχωράς μαζί και να προχωράς μπροστά», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Τραυλού έκανε λόγο για έναν τόπο που «δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά δεν έχασε το φως και την ψυχή του», υπογραμμίζοντας ότι το σχολείο είναι «το θεμέλιο μιας νέας αρχής, εκεί όπου ξαναγεννιέται η ελπίδα και χτίζεται το αύριο».

Αναφερόμενη στο έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, σημείωσε ότι «η πλήρης ανάληψη της ανακατασκευής και αναβάθμισης των σχολείων ήταν για εμάς μια αυτονόητη πράξη ευθύνης και προσφοράς», επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεση του ελληνικού εφοπλισμού με την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

«Όταν συνεργαζόμαστε, όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μετατρέπουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία», τόνισε.

Το σχέδιο “Άγιος Νικόλαος”, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά αγκαλιάζει και κρίσιμους τομείς της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής.

«Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναγέννησης και συλλογικής δυναμικής, αφού ανήκει σε όλους – στους ανθρώπους που δεν λύγισαν, στα παιδιά που θα μορφωθούν στα νέα σχολεία, στις γενιές που θα μάθουν τι σημαίνει να αγαπάς και να τιμάς τον τόπο σου.»

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στάθηκε κοντά στους πολίτες – η Θεσσαλία ξαναγεννιέται»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τις δύσκολες στιγμές μετά τις πλημμύρες, θυμίζοντας τη στιγμή που πέταξε για πρώτη φορά πάνω από τη Θεσσαλία, «αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έχει προκαλέσει η κλιματική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

«Ήταν προφανές ότι έπρεπε να κινητοποιήσουμε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και τη δύναμη της κοινωνίας. Θυμάμαι το πρώτο τηλεφώνημα στη Μελίνα Τραυλού – η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα 50 εκατομμύρια ευρώ», αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, των διασωστών, της Αστυνομίας και των τοπικών αρχών, σημειώνοντας ότι «μόνο χάρη στη δική τους αυτοθυσία δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα».

Μιλώντας για τα έργα αποκατάστασης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήδη έχουν ανακατασκευαστεί 431 σχολεία, χάρη στη συμβολή της ναυτιλιακής κοινότητας, με στόχο ο συνολικός αριθμός να φτάσει τα 2.000 σχολικά κτίρια.

«Ποια μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα των παιδιών που ξαναμπαίνουν σε σχολεία φωτεινά, ασφαλή και σύγχρονα;» τόνισε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Πολιτεία έχει ήδη διαθέσει πάνω από 3,3 δισ. ευρώ για έργα αποκατάστασης, αποζημιώσεις και στήριξη εισοδημάτων, προσθέτοντας πως «αν η ελληνική οικονομία δεν είχε τη δυναμική που έχει σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε τόσο ουσιαστικά δίπλα στη Θεσσαλία».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ένα κάλεσμα ενότητας:

«Όταν το κράτος, η κοινωνία των πολιτών και οι μεγάλες δυνάμεις της χώρας συνεργάζονται, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο. Η δοκιμασία μάς ένωσε και μας έκανε πιο δυνατούς.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με τους μαθητές της Θεσσαλίας να καταχειροκροτούν τους ομιλητές και να στέλνουν το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας: ότι «η ελπίδα ξαναγεννιέται εκεί όπου η ψυχή δεν λυγίζει».