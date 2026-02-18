MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη θλίψη του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν κορυφαίο συνταγματολόγο και αφοσιωμένο δάσκαλο που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είχε την τιμή να τον διαδεχθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να διαπιστώσει από κοντά τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητα με την οποία προσέγγιζε τις αναγκαίες αλλαγές. Τόνισε ακόμη πως ο Αντώνης Μανιτάκης απέδειξε ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους αποτελεί εθνικό στοίχημα και όχι κομματική υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η νηφαλιότητα και η ευπρέπειά του θα λείψουν από τον δημόσιο βίο.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βίντεο: H μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Καταστράφηκε τμήμα των εγκαταστάσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Και επίσημα εκτός ΠΑΣΟΚ ο Παρασκευαΐδης – Στους 32 οι βουλευτές του κόμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

“Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα” – Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα “μαϊμού” επιδόματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Αδιανόητο περιστατικό στην Τουρκία: Οπαδός πέταξε… πατίνι στο κεφάλι του επόπτη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πότε αναμένεται να ανοίξει ο ζωολογικός κήπος στον Κεδρηνό Λόφο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία