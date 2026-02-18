Μητσοτάκης: Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος

Τη θλίψη του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν κορυφαίο συνταγματολόγο και αφοσιωμένο δάσκαλο που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είχε την τιμή να τον διαδεχθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να διαπιστώσει από κοντά τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητα με την οποία προσέγγιζε τις αναγκαίες αλλαγές. Τόνισε ακόμη πως ο Αντώνης Μανιτάκης απέδειξε ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους αποτελεί εθνικό στοίχημα και όχι κομματική υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η νηφαλιότητα και η ευπρέπειά του θα λείψουν από τον δημόσιο βίο.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.