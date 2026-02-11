Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Συμφωνήσαμε σε νέες κοινές πρωτοβουλίες

Την αποτίμηση της επίσκεψής του στην Άγκυρα και της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες σταθερότητας.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο διάλογος παραμένει βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των διαφορών και την ενίσχυση της συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών. Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 2023, όταν – όπως υπενθύμισε – υιοθετήθηκε μια δομημένη στρατηγική προσέγγιση τριών πυλώνων.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα συνεργασίας και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία – σύμφωνα με τον πρωθυπουργό – συνέβαλαν στην αποκατάσταση ενός σταθερού κύκλου επαφών και θεσμικών συναντήσεων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

“Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας”.