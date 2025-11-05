Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου χαιρέτησαν μαθητές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην Ηρώδου Αττικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βγήκαν χαμογελαστοί από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου και περπάτησαν δίπλα δίπλα ως το απέναντι πεζοδρόμιο, όπου βρίσκονταν τα παιδιά. Οι μικροί μαθητές που βρίσκονταν σε εκπαιδευτική εκδρομή με τους δασκάλους τους στο κέντρο της Αθήνας είχαν την τύχη να συναντήσουν τον πρωθυπουργό και τη νέα πρέσβη, οι οποίοι τους πλησίασαν και χαιρέτησαν αρκετούς από αυτούς διά χειραψίας, αστειευόμενοι με τα παιδιά.

Η κυρία Γκίλφοϊλ χαιρέτησε ένα προς ένα τα παιδιά, ενώ ο πρωθυπουργός αντάλλαξε μαζί τους μερικές κουβέντες.