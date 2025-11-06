Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής», αναφέρει.

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», καταλήγει στο μήνυμά του.