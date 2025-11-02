MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ειδική αναφορά στο αναγεννημένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του που αποκαλύφθηκε την επομένη της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου έκανε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μπαίνουμε στον Νοέμβριο με έργα σε εξέλιξη και πολλή όρεξη για δουλειά». Παράλληλα αναφέρθηκε στη Μονή Σινά τονίζοντας ότι «οι προσπάθειες της Ελληνικής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας έχουν, ήδη, ανοίξει τον δρόμο ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής και τα δικαιώματά της να διατηρηθούν στο διηνεκές».

Ειδική αναφορά έκανε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι είναι «η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ».

Αναλυτικά η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο facebook:

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Νέο μισθολόγιο ενστόλων: αυξήσεις και αναδρομικά έως 3 μήνες – Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Χωρίς Σμιθ η αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τουρκία: 550.000 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Κένυα: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση

ΔΙΕΘΝΗ 30 λεπτά πριν

Ισραήλ: Ο Κατς απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο