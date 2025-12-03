Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κόστος, αλλά θα ωφεληθούν οι πραγματικοί αγρότες

Σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, συμμετέχει το βράδυ της Τετάρτης (3/12) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας σημείωσε ότι από το 2019 προτάξαμε την ανάπτυξη και βλέποντας τα αποτελέσματα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι.

«Πετυχαίνουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε φόρους, να αποπληρώνουμε χρέος κλπ. Από το 2015 έως το 2018 η ελληνική οικονομία είχε τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στην πρώτη παρέμβασή του ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης υπογράμμισε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που ήταν πριν από λίγα χρόνια.

O κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το «βαθύ κράτος» στην Ελλάδα, απάντησε ότι η μάχη είναι συνεχής: «Μπορεί να χαθούν κάποιες μάχες, αλλά αυτός ο πόλεμος στο τέλος θα κερδηθεί».

Και πρόσθεσε ότι αύριο στο υπουργείο Δικαιοσύνη θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Ακόμη ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αλλαγές που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι συνεχείς και έφερε ως παράδειγμα το Κτηματολόγιο που όπως είπε θα φέρει αποτελέσματα μετά το 2026.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «ήταν μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση που έπρεπε να κάνουμε. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά στο τέλος κάποιοι που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις και στο τέλος θα ωφεληθούν οι πραγματικοί αγρότες».