Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, δεν θα μπορεί να μπαίνει πλέον ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας

Μήνυμα ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), μία ημέρα μετά τη συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι «οι σχέσεις των δύο χωρών γίνονται όλο και ισχυρότερες».

«Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο»

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει επιλέξει να εγκαταλείψει σταδιακά τον λιγνίτη, για περιβαλλοντικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως είπε, οι ΑΠΕ καλύπτουν πλέον πάνω από το 50% των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

«Πήραμε τη στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη. Επενδύσαμε στις ΑΠΕ και ως αποτέλεσμα σήμερα έχουμε μια πιο καθαρή και ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, στάθηκε στα μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού των ενεργειακών δικτύων, ύψους 6 δισ. ευρώ, που θα συνδέσουν τα νησιά με το ηπειρωτικό σύστημα και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Συμφωνία με ExxonMobil – Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την ExxonMobil, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες», επισημαίνοντας τη σημασία της για την ενεργειακή αυτονομία και τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

«Η Ελλάδα βασική πύλη φυσικού αερίου για την Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε βασική χώρα μεταφοράς φυσικού αερίου, με 17 δισ. κυβικά μέτρα να έχουν εξαχθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «πριν από έξι χρόνια ήμασταν απλώς μια υποσημείωση στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσφατη λειτουργία νέου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο οποίος ενισχύει τη ροή φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια.

«Τέλος στην εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, μέσω Τουρκίας».

Τόνισε επίσης τη σημασία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, που θα ξεκινά από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Ουκρανία, ως κρίσιμου έργου για τη διαφοροποίηση των πηγών και τη θωράκιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

«Οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ ισχυρότερες από ποτέ»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται σε κοινές αξίες και στρατηγικά συμφέροντα.

«Η σχέση μας με τις ΗΠΑ γίνεται όλο και ισχυρότερη. Έχουμε να καταφέρουμε πολλά μαζί, προς όφελος της ενεργειακής ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.