Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον – Αμυντική και ειρηνική η αποστολή μας στην Κύπρο

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως: «Πρόκειται για γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης, τα οποία προκαλούν απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται και η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα. Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής: υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Επίσης, η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον πυρηνικό του έλεγχοι και του πυρηνικού και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μια διαρκή απειλή για την περιφερειακή και την διεθνή ειρήνη».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα τέθηκε από την πρώτη στιγμή «και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Στο υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίες σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, και είναι δυστυχώς πολλά, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και μάλιστα υπάρξει και ένα ειδικό σχέδιο. Μόλις αυτό καταστεί εφικτό, μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας. Ήδη, έχουν γίνει κάποιοι στοχευμένοι επαναπατρισμοί, όπως η ομάδα νέων του Άρη, μια ομάδα συμπολιτών μας που εκκενώθηκε από τη Βηθλεέμ και βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα μας. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να δείξουν «υπομονή και κατανόηση, να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ΄όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας».

«Μετά από επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Κύπρου στείλαμε το καμάρι του ελληνικού στόλου την φρεγάτα Κίμων, την φρεγάτα Ψαρά και 4 F16 Viper. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική με έναν στόχο μόνο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Η απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή κατά εδάφους της ΕΕ.», τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός.