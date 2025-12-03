MENOY

Μητσοτάκης για Τσίπρα: Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Μιλώντας στο 36ο Greek Economic Summit που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ο πρωθυπουργός διατύπωσε το ερώτημα εάν μπορεί κάποιος να μπει ξανά σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια.

«Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια;», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Κυριάκος Μητσοτάκης

